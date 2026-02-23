CARNAVAL Cerbère

CARNAVAL

Avenue Général de Gaulle Cerbère Pyrénées-Orientales

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

La Rambla s’embrase aux couleurs du Carnaval ! Rythmes brésiliens, énergie festive et animations pour les enfants un grand moment de joie et de partage à vivre en famille ou entre amis.

Avenue Général de Gaulle Cerbère 66290 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 41 85

English :

La Rambla is ablaze with the colors of Carnival! Brazilian rhythms, festive energy and entertainment for children: a great moment of joy and sharing to enjoy with family and friends.

