CARNAVAL Cerbère
Avenue Général de Gaulle Cerbère Pyrénées-Orientales
samedi 28 mars 2026
Début : 15:00:00
2026-03-28
La Rambla s’embrase aux couleurs du Carnaval ! Rythmes brésiliens, énergie festive et animations pour les enfants un grand moment de joie et de partage à vivre en famille ou entre amis.
Avenue Général de Gaulle Cerbère 66290 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 41 85
English :
La Rambla is ablaze with the colors of Carnival! Brazilian rhythms, festive energy and entertainment for children: a great moment of joy and sharing to enjoy with family and friends.
