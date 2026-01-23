Carnaval Cercy-la-Tour
Carnaval Cercy-la-Tour vendredi 6 février 2026.
Carnaval
Place d’Aligre Cercy-la-Tour Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 15:00:00
fin : 2026-02-06 16:30:00
Date(s) :
2026-02-06
La Récré des Ecoliers de Cercy-la-Tour fête carnaval vendredi 6 février 2026.
Départ à 14h30 depuis l’école maternelle Arc-en-Ciel. Rdv sur la place d’Aligre vers 15h15 pour applaudir les enfants et lancer des confettis ! Gratuit.
Infos à larecredesecoliers58340@gmail.com .
Place d’Aligre Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté larecredesecoliers58340@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Carnaval
L’événement Carnaval Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Rives du Morvan