Carnaval Cercy-la-Tour

Cercy-la-Tour Nièvre

La Récré des Ecoliers de Cercy-la-Tour fête carnaval vendredi 6 février 2026.

Départ à 14h30 depuis l’école maternelle Arc-en-Ciel. Rdv sur la place d’Aligre vers 15h15 pour applaudir les enfants et lancer des confettis ! Gratuit.

Infos à larecredesecoliers58340@gmail.com .

