Cernoy-en-Berry

Carnaval

Place de l’Église Cernoy-en-Berry Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 18:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Fêtez le Carnaval à Cernoy-en-Berry le 11 avril ! Rendez-vous à 18h sur la place de l’Église pour un grand défilé en musique, suivi d’une boum party à la salle des fêtes. Venez déguisés et profitez de l’ambiance festive ! Restauration sur place. Un événement à ne pas manquer pour petits et grands !

Cernoy-en-Berry vous invite à célébrer le Carnaval dans une ambiance festive et colorée le samedi 11 avril ! Retrouvez-nous à 18h sur la place de l’Église pour un grand défilé en musique, où costumes et bonne humeur seront au rendez-vous. Laissez-vous porter par l’énergie de la fête avant de poursuivre la soirée avec une boum endiablée à la salle des fêtes. Dansez, amusez-vous et partagez un moment convivial en famille ou entre amis ! Une restauration sur place sera disponible pour combler les petits creux. Préparez vos plus beaux déguisements et rejoignez-nous pour une soirée inoubliable sous le signe de la fête et de la joie. Venez nombreux ! .

Place de l’Église Cernoy-en-Berry 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 47 02 secretariat@cernoy-en-berry.fr

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English :

Celebrate Carnival in Cernoy-en-Berry on March 22! Join us at 6.30pm on the Place de l’Église for a big parade, followed by a boum party at the Salle des Fêtes. Come dressed up and enjoy the festive atmosphere! Catering on site. An event not to be missed by young and old alike!

L’événement Carnaval Cernoy-en-Berry a été mis à jour le 2026-04-08 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX