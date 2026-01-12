Carnaval Chalon-sur-Saône
Carnaval Chalon-sur-Saône samedi 21 février 2026.
Centre Ville Salle Marcel Sembat Colisée Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Début : 2026-02-21
fin : 2026-03-01
2026-02-21
Cavalcades internationales avec déambulation de chars dans les rues du centre-ville. Formations musicales françaises et étrangères sans oublier les gôniots. Spectacle musical et chorégraphique. .
Centre Ville Salle Marcel Sembat Colisée Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 43 08 39 infos@carnavaldechalon.com
