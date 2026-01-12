Carnaval

Centre Ville Salle Marcel Sembat Colisée Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-21

Cavalcades internationales avec déambulation de chars dans les rues du centre-ville. Formations musicales françaises et étrangères sans oublier les gôniots. Spectacle musical et chorégraphique. .

Centre Ville Salle Marcel Sembat Colisée Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 43 08 39 infos@carnavaldechalon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carnaval

L’événement Carnaval Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-01-09 par Mission Tourisme Département 71