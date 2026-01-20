Carnaval Champagné-le-Sec
Carnaval Champagné-le-Sec samedi 28 février 2026.
Carnaval
Salle des fêtes Champagné-le-Sec Vienne
Défilé suivi du jugement de BOWSER suivi d’un bal masqué à partir de 19h avec food truck Hélène et les crêpes, buvette. Gratuit. .
Salle des fêtes Champagné-le-Sec 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 51 69 78 cdfchampagnelesec@outlook.fr
