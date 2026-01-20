Carnaval Champagné-le-Sec

Carnaval

Salle des fêtes Champagné-le-Sec Vienne

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Défilé suivi du jugement de BOWSER suivi d’un bal masqué à partir de 19h avec food truck Hélène et les crêpes, buvette. Gratuit. .

Salle des fêtes Champagné-le-Sec 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 51 69 78 cdfchampagnelesec@outlook.fr

