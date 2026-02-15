CARNAVAL & CHARS Saint-Paul-sur-Save
CARNAVAL & CHARS Saint-Paul-sur-Save samedi 28 mars 2026.
CARNAVAL & CHARS
Saint-Paul-sur-Save Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Décorez votre char, et venez défiler avec, ou même sans char !
Le Comité des Fêtes de Saint-Paul-Sur-Save organise un défilé de chars, avec au programme
14h30 Atelier créatif, maquillages et lectures ;
15h00 16h00 Goûter offert aux enfants ;
16h30 Départ du défilé à l’Espace Fontanilles, et parcours dans le village ;
18h00 Jugement & Crémation de Monsieur Carnaval, au Stade Georges Estelé ;
19h00 Concours de déguisement, à l’Espace Fontanilles ;
21h00 Soirée déguisée Bal masqué, à l’Espace Fontanilles.
Cette année les habitants participent au défilé de chars. Fabrique ton propre char, en famille ou entre amis: brouette, vélo, caddie, remorque…tout roule pour défiler. Un peu d’imagination, construit ton char et viens défiler avec nous. 0 .
Saint-Paul-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie contact@saintpaulsursave.fr
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English :
Decorate your float, and come and parade with or without one!
L’événement CARNAVAL & CHARS Saint-Paul-sur-Save a été mis à jour le 2026-02-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE