CARNAVAL & CHARS

Saint-Paul-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Décorez votre char, et venez défiler avec, ou même sans char !

Le Comité des Fêtes de Saint-Paul-Sur-Save organise un défilé de chars, avec au programme

14h30 Atelier créatif, maquillages et lectures ;

15h00 16h00 Goûter offert aux enfants ;

16h30 Départ du défilé à l’Espace Fontanilles, et parcours dans le village ;

18h00 Jugement & Crémation de Monsieur Carnaval, au Stade Georges Estelé ;

19h00 Concours de déguisement, à l’Espace Fontanilles ;

21h00 Soirée déguisée Bal masqué, à l’Espace Fontanilles.

Cette année les habitants participent au défilé de chars. Fabrique ton propre char, en famille ou entre amis: brouette, vélo, caddie, remorque…tout roule pour défiler. Un peu d’imagination, construit ton char et viens défiler avec nous. 0 .

Saint-Paul-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie contact@saintpaulsursave.fr

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English :

Decorate your float, and come and parade with or without one!

L’événement CARNAVAL & CHARS Saint-Paul-sur-Save a été mis à jour le 2026-02-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE