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Carnaval Châtelais Segré-en-Anjou Bleu

Carnaval Châtelais Segré-en-Anjou Bleu dimanche 19 avril 2026.

Adresse : Centre-ville

Ville : 49500 Segré-en-Anjou Bleu

Département : Maine-et-Loire

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Carnaval Châtelais

Centre-ville Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 14:30:00
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

Le Carnaval de Candé de jour est organisé le dimanche 19 avril 2026 dans le centre-ville.
Diverses animations sont au programme
Chars, fanfares, fêtes foraines, groupes dansants…   .

Centre-ville Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire  

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English :

The Candé Day Carnival will be held in the town center on Sunday April 19, 2026.

L’événement Carnaval Châtelais Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme Anjou bleu