Carnaval Châtelais Segré-en-Anjou Bleu
Carnaval Châtelais Segré-en-Anjou Bleu dimanche 19 avril 2026.
Carnaval Châtelais
Centre-ville Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 14:30:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Le Carnaval de Candé de jour est organisé le dimanche 19 avril 2026 dans le centre-ville.
Diverses animations sont au programme
Chars, fanfares, fêtes foraines, groupes dansants… .
Centre-ville Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Candé Day Carnival will be held in the town center on Sunday April 19, 2026.
L’événement Carnaval Châtelais Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme Anjou bleu