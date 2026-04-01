Carnaval Châtelais

Centre-ville Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 14:30:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Le Carnaval de Candé de jour est organisé le dimanche 19 avril 2026 dans le centre-ville.

Diverses animations sont au programme

Chars, fanfares, fêtes foraines, groupes dansants… .

Centre-ville Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

The Candé Day Carnival will be held in the town center on Sunday April 19, 2026.

L’événement Carnaval Châtelais Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme Anjou bleu