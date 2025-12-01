Carnaval

Centre-ville Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07 15:00:00

fin : 2026-02-07 21:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Le carnaval est de retour avec sa cavalcade, ses chars colorés et ses personnages ! Animation à l’Espace les Tisserands après le défilé

Défilé dans les rues du village puis animation à l’Espace les Tisserands. 0 .

Centre-ville Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 6 60 34 36 23 dnarrevokestaholz@free.fr

English :

Carnival is back, with its cavalcade, colorful floats and characters! Entertainment at Espace les Tisserands after the parade

L’événement Carnaval Châtenois a été mis à jour le 2025-12-01 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme