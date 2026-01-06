Carnaval Châtillon-sur-Loire

Carnaval

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire Loiret

Gratuit

Début : 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-14 20:00:00

2026-03-14

Fêtez le Carnaval à Châtillon-sur-Loire le samedi 14 mars !

Ne manquez pas le Carnaval à Châtillon-sur-Loire le samedi 14 mars ! Une journée festive pour petits et grands, organisée par l’APE Les p’tits loustics , vous attend au CSC. Sur place, une buvette et de la petite restauration seront disponibles. Venez déguisés et partagez un moment convivial en famille ou entre amis. Préparez vos costumes et venez danser jusqu’au bout de la soirée ! .

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 87 31 12 65

English :

On March 8, experience the magic of Carnival at the Centre socio-culturel in Châtillon-sur-Loire! The parents’ association is offering a festive event with costumes, games and a joyful atmosphere for young and old alike. It’s a colorful and friendly event to share with the whole family!

