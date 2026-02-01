Carnaval chez Alrékids Alrékids Auray

Carnaval chez Alrékids

Alrékids 8 Avenue Roland Garros Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 18:30:00

fin : 2026-02-27 21:30:00

Date(s) :

2026-02-27

AlréKids se transforme en véritable fête du Carnaval

Préparez les déguisements, les paillettes et la bonne humeur ✨

Vendredi 27 février 2026

⏰ 18h30 21h30

Au programme

Concours du plus beau déguisement, Buffet dinatoire, Activités manuelles, Tombola, Maquillage, Animations

À partir de 6€

Uniquement sur réservation

8 avenue Rolland Garros 56400 Auray

02 97 52 46 11

alrekids56@gmail.com

alrekids.bzh

Alrékids Auray

On a hâte de voir vos plus beaux costumes .

Alrékids 8 Avenue Roland Garros Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 46 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Carnaval chez Alrékids Auray a été mis à jour le 2026-02-17 par ADT 56