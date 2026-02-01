Carnaval chez Alrékids Alrékids Auray

Carnaval chez Alrékids

Alrékids 8 Avenue Roland Garros Auray

Tarif : – –

Début : 2026-02-27 18:30:00
fin : 2026-02-27 21:30:00

2026-02-27

AlréKids se transforme en véritable fête du Carnaval
Préparez les déguisements, les paillettes et la bonne humeur ✨

Vendredi 27 février 2026
⏰ 18h30 21h30

Au programme
Concours du plus beau déguisement, Buffet dinatoire, Activités manuelles, Tombola, Maquillage, Animations

À partir de 6€
Uniquement sur réservation

8 avenue Rolland Garros 56400 Auray
02 97 52 46 11
alrekids56@gmail.com
alrekids.bzh

On a hâte de voir vos plus beaux costumes   .

+33 2 97 52 46 11 

