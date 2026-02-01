Carnaval chez Alrékids Alrékids Auray
Carnaval chez Alrékids Alrékids Auray vendredi 27 février 2026.
Carnaval chez Alrékids
Alrékids 8 Avenue Roland Garros Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 18:30:00
fin : 2026-02-27 21:30:00
Date(s) :
2026-02-27
AlréKids se transforme en véritable fête du Carnaval
Préparez les déguisements, les paillettes et la bonne humeur ✨
Vendredi 27 février 2026
⏰ 18h30 21h30
Au programme
Concours du plus beau déguisement, Buffet dinatoire, Activités manuelles, Tombola, Maquillage, Animations
À partir de 6€
Uniquement sur réservation
8 avenue Rolland Garros 56400 Auray
02 97 52 46 11
alrekids56@gmail.com
alrekids.bzh
Alrékids Auray
On a hâte de voir vos plus beaux costumes .
Alrékids 8 Avenue Roland Garros Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 46 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Carnaval chez Alrékids Auray a été mis à jour le 2026-02-17 par ADT 56