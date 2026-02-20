Carnaval Place du 11 août 1944 Cluny

Carnaval

Place du 11 août 1944 En ville Cluny Saône-et-Loire

Début : 2026-03-07 14:30:00

fin : 2026-03-07 18:00:00

2026-03-07

UNE JOURNÉE MAGIQUE VOUS ATTEND !

Rendez-vous pour une explosion de couleurs, de musique et de fête !

Venez en famille ou entre amis célébrer le Carnaval avec des ateliers créatifs, un grand défilé festif et un bal endiablé.

AU PROGRAMME ateliers Fabrique ton masque, Customise ton cupcake, maquillage, grand défilé du Carnaval, feu du bonhomme Carnaval, bal et goûter des enfants. .

Place du 11 août 1944 En ville Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 80 83 centresocial@cluny.fr

