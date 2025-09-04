Carnaval Colmar

Carnaval Colmar mercredi 18 février 2026.

15 rue Robert Schuman Colmar Haut-Rhin

Début : Mercredi 2026-02-18 13:45:00

fin : 2026-02-18 16:45:00

2026-02-18

Petits et grands, préparez-vous à glisser dans la bonne humeur !

Petits et grands, préparez-vous à glisser dans la bonne humeur ! Sortez vos plus beaux costumes et prenez part à cette fête carnavalesque sur glace. Au programme de cet après-midi coloré et festif un atelier sculpture de ballons, des beignets et autres gourmandises, des cotillons, un atelier maquillage sur le thème de Carnaval et l’élection du plus beau costume !

15 rue Robert Schuman Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 09 05 contact@patinoirecolmar.fr

English :

Young and old alike, get ready to slide down the slopes in good spirits!

German :

Ob Groß oder Klein, machen Sie sich bereit für eine Rutschpartie in guter Stimmung!

Italiano :

Grandi e piccini, preparatevi a scivolare sulle piste in allegria!

Espanol :

Jóvenes y mayores, ¡prepárense para deslizarse por las pistas con buen humor!

