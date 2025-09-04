Carnaval Colmar
Carnaval Colmar mercredi 18 février 2026.
15 rue Robert Schuman Colmar Haut-Rhin
Début : Mercredi 2026-02-18 13:45:00
fin : 2026-02-18 16:45:00
2026-02-18
Petits et grands, préparez-vous à glisser dans la bonne humeur ! Sortez vos plus beaux costumes et prenez part à cette fête carnavalesque sur glace. Au programme de cet après-midi coloré et festif un atelier sculpture de ballons, des beignets et autres gourmandises, des cotillons, un atelier maquillage sur le thème de Carnaval et l’élection du plus beau costume !
15 rue Robert Schuman Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 09 05 contact@patinoirecolmar.fr
English :
Young and old alike, get ready to slide down the slopes in good spirits!
German :
Ob Groß oder Klein, machen Sie sich bereit für eine Rutschpartie in guter Stimmung!
Italiano :
Grandi e piccini, preparatevi a scivolare sulle piste in allegria!
Espanol :
Jóvenes y mayores, ¡prepárense para deslizarse por las pistas con buen humor!
