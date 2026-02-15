Carnaval Concours de déguisements Arette
Carnaval Concours de déguisements Arette mardi 17 février 2026.
Carnaval Concours de déguisements
Arette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-17
Date(s) :
2026-02-17
Le plus beau déguisement adulte et le plus beau déguisement enfant seront récompensés par un forfait ski journée.
La mascotte Snowi participera à la remise des prix de 16h à 17h sur le front de neige (repli dans le Hall de la Maison de la Pierre en cas de mauvais défavorable). .
Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 81 51 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Carnaval Concours de déguisements Arette a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme du Haut-Béarn