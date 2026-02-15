Carnaval Concours de déguisements

Arette Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

2026-02-17

Le plus beau déguisement adulte et le plus beau déguisement enfant seront récompensés par un forfait ski journée.

La mascotte Snowi participera à la remise des prix de 16h à 17h sur le front de neige (repli dans le Hall de la Maison de la Pierre en cas de mauvais défavorable). .

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

