Carnaval Concours déguisements

Centre Jean Jaurès Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Préparez-vous à défiler !

À 18h30 début du concours de déguisement et ses résultats.

Concours de déguisements sur inscriptions.

Bonne chance à tous !

Les participants devront obligatoirement être costumés dans le thème de ce dernier.

Le jury évaluera sur des critères précis

– L’originalité du costume

– La concordance avec le thème

– La qualité de la réalisation du costume, avantage à ceux fait main

Concours de déguisements sur inscriptions, en 4 catégories

– Les tout-petits, de 3 à 6 ans

– Les enfants, de 7 à 10 ans

– Les adolescents, de 11 à 17 ans

Les adultes familles groupes

Centre Jean Jaurès Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 83 97 54 clem.inscriptions@gmail.com

English : Carnaval Concours déguisements

Get ready to march!

At 6:30 p.m., the masquerade costume contest begins, with results.

Costume contest on registration.

Good luck to all!

L’événement Carnaval Concours déguisements Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-01-25 par OT Morcenx