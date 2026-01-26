Carnaval Concours déguisements Morcenx-la-Nouvelle
Carnaval Concours déguisements Morcenx-la-Nouvelle vendredi 27 février 2026.
Carnaval Concours déguisements
Centre Jean Jaurès Morcenx-la-Nouvelle Landes
Gratuit
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
2026-02-27
Préparez-vous à défiler !
À 18h30 début du concours de déguisement et ses résultats.
Concours de déguisements sur inscriptions.
Bonne chance à tous !
Les participants devront obligatoirement être costumés dans le thème de ce dernier.
Le jury évaluera sur des critères précis
– L’originalité du costume
– La concordance avec le thème
– La qualité de la réalisation du costume, avantage à ceux fait main
Concours de déguisements sur inscriptions, en 4 catégories
– Les tout-petits, de 3 à 6 ans
– Les enfants, de 7 à 10 ans
– Les adolescents, de 11 à 17 ans
Les adultes familles groupes
Centre Jean Jaurès Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Carnaval Concours déguisements
Get ready to march!
At 6:30 p.m., the masquerade costume contest begins, with results.
Costume contest on registration.
Good luck to all!
