Carnaval Conférence “Souffler n’est pas jouer” Quai du Maréchal Leclerc Saint-Jean-de-Luz

Carnaval Conférence “Souffler n’est pas jouer”

Quai du Maréchal Leclerc Grillerie du port Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-03

“Souffler n’est pas jouer” par l’anthropologue T. Truffaut + séance dédicace .

Quai du Maréchal Leclerc Grillerie du port Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 53 39 17 d.z.ihauteriak@gmail.com

