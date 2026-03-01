Carnaval Place de l’Hôtel de Ville Cosne-Cours-sur-Loire

Carnaval

Place de l’Hôtel de Ville Devant la mairie Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Oyez, oyez ! Gentes dames et nobles seigneurs !

Que nul n’oublie le grand Carnaval se tiendra le 28 mars, à la quatorzième heure !

Le cortège s’élancera en liesse depuis la place de la Mairie avec L’Harmonie de Cosne !

Que chacun marque cette date d’une pierre blanche en son grimoire !

Car moult rires, douceurs et réjouissances seront au rendez-vous. .

Place de l’Hôtel de Ville Devant la mairie Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 50 00

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English : Carnaval

L’événement Carnaval Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Bourgogne Coeur de Loire