Carnaval Place de l’Hôtel de Ville Cosne-Cours-sur-Loire
Carnaval Place de l’Hôtel de Ville Cosne-Cours-sur-Loire samedi 28 mars 2026.
Carnaval
Place de l’Hôtel de Ville Devant la mairie Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-28 17:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Oyez, oyez ! Gentes dames et nobles seigneurs !
Que nul n’oublie le grand Carnaval se tiendra le 28 mars, à la quatorzième heure !
Le cortège s’élancera en liesse depuis la place de la Mairie avec L’Harmonie de Cosne !
Que chacun marque cette date d’une pierre blanche en son grimoire !
Car moult rires, douceurs et réjouissances seront au rendez-vous. .
Place de l’Hôtel de Ville Devant la mairie Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 50 00
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English : Carnaval
L’événement Carnaval Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Bourgogne Coeur de Loire
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