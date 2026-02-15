Carnaval country Salle des fêtes Sames

Carnaval country

Salle des fêtes Le bourg Sames Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Initiation pour les non danseurs avec Cylia Blasco, chorégraphe et animatrice de danse country. Dress code country, western.

Plusieurs initiations très faciles, ouvertes à tous.

Nous vous attendons nombreux ! Ambiance conviviale et sans prise de tête.

Eau, café, thé, crêpes et gâteaux compris.

Réservation obligatoire ! .

Salle des fêtes Le bourg Sames 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

