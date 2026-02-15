Carnaval country Salle des fêtes Sames
Carnaval country Salle des fêtes Sames vendredi 27 février 2026.
Carnaval country
Salle des fêtes Le bourg Sames Pyrénées-Atlantiques
Initiation pour les non danseurs avec Cylia Blasco, chorégraphe et animatrice de danse country. Dress code country, western.
Plusieurs initiations très faciles, ouvertes à tous.
Nous vous attendons nombreux ! Ambiance conviviale et sans prise de tête.
Eau, café, thé, crêpes et gâteaux compris.
Réservation obligatoire ! .
Salle des fêtes Le bourg Sames 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 87 64 32
