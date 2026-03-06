CARNAVAL

HALLE Cox Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Parents, bloquez votre agenda ! Ce dimanche 8 mars à 14h30, Cox Animation organise LE rendez-vous festif de mars pour vos petits (et pour vous avant la reprise de l’école).

Au programme Défilé haut en couleur dans les rues du village déguisez vos enfants (et vous aussi, pourquoi pas ? ). Goûter gratuit pour tous les enfants après la marche, on sait que ça creuse toujours l’estomac. Ambiance joyeuse et sans stress. Alors RDV à 14h30 sous la halle de Cox ! .

HALLE Cox 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 92 16 cox.animation@gmail.com

English :

Parents, mark your calendars! This Sunday, March 8 at 2.30pm, Cox Animation is organizing THE March party for your little ones (and for you before school starts).

L’événement CARNAVAL Cox a été mis à jour le 2026-03-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE