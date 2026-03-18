Carnaval d’Agen Cours du Skating Agen

Carnaval d’Agen

Cours du Skating 4 Rue Baudin Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

2 défilés de 12 chars illuminés en cœur de ville et parade

Samedi 28 Mars, le festival CARNAVAL Afro Antilles Caraïbes commence à 10h avec des stands de produits et de la restauration. À 12h, repas sur place ou à emporter. De 14h à 18h, il y a des activités pour enfants, incluant maquillage et jeux. À 15h30, un spectacle pour enfants a lieu, suivi d’un défilé des chars illuminés à 20h30.

Dimanche 29 Mars, un repas est proposé à 12h. À 15h30, une cavalcade de chars est organisée, avec des animations et des ventes de confettis. Des jeux pour enfants et de la restauration sont également disponibles. .

Cours du Skating 4 Rue Baudin Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine carnavalagen47@gmail.com

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English : Carnaval d’Agen

2 parades of 12 illuminated floats in the heart of the city and parade

L’événement Carnaval d’Agen Agen a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Destination Agen