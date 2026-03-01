Carnaval d’Ainay-le-Château Ainay-le-Château
Carnaval d’Ainay-le-Château Ainay-le-Château dimanche 22 mars 2026.
Carnaval d’Ainay-le-Château
Place du champ de foire Ainay-le-Château Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 13:30:00
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Parents d’élèves et enseignantes des écoles organisent leur traditionnel CARNAVAL. Rassemblement à 13h30 devant les écoles pour les enfants souhaitant se faire maquiller. Départ du défilé en fanfare à 14h30 depuis la place du Champ de Foire. Flash-mob.
.
Place du champ de foire Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 93 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Parents and teachers are organizing their traditional CARNIVAL. Gathering at 1:30 p.m. in front of the schools for children wishing to have their faces painted. Parade with fanfare from Place du Champ de Foire at 2:30pm. Flash mob.
L’événement Carnaval d’Ainay-le-Château Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-03-13 par Montluçon Tourisme