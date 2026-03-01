Carnaval d’Ainay-le-Château

Place du champ de foire Ainay-le-Château Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 13:30:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Parents d’élèves et enseignantes des écoles organisent leur traditionnel CARNAVAL. Rassemblement à 13h30 devant les écoles pour les enfants souhaitant se faire maquiller. Départ du défilé en fanfare à 14h30 depuis la place du Champ de Foire. Flash-mob.

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Place du champ de foire Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 93 79

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English :

Parents and teachers are organizing their traditional CARNIVAL. Gathering at 1:30 p.m. in front of the schools for children wishing to have their faces painted. Parade with fanfare from Place du Champ de Foire at 2:30pm. Flash mob.

L’événement Carnaval d’Ainay-le-Château Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-03-13 par Montluçon Tourisme