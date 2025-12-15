Carnaval d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Carnaval d’Aix-en-Provence

Samedi 28 février 2026 de 18h à 21h. Place de la Madeleine Cours Mirabeau La Rotonde Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-28 18:00:00

fin : 2026-02-28 21:00:00

Pour l’édition 2026 de son Carnaval, la ville d’Aix-en-Provence fait appel à la compagnie CPPP avec son spectacle autour du thème de Moby Dick Spectacle The Whale Street de la compagnie CPPP.Enfants

La Compagnie KaRNaVIrES participera au grand défilé avec leur spécialité de la pyrotechnie ! .

Place de la Madeleine Cours Mirabeau La Rotonde Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

For the 2026 edition of its Carnival, the city of Aix-en-Provence is calling on the CPPP company with its show based on the theme of Moby Dick: Spectacle The Whale Street de la compagnie CPPP.

