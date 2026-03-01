Carnaval d’Alleins Rue du 8 mai 1945 Alleins

Carnaval d’Alleins

Samedi 14 mars 2026 à partir de 14h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Rue du 8 mai 1945 Le Bastidon Alleins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2026-03-14 14:30:00

fin : 2026-03-14

Cette année, venez faire la fête au Carnaval de la Jungle !

L’Association de Parents d’Elèves d’Alleins a préparé une journée festive pour toute la famille.Familles

Dès 14h30, la ludothèque ouvrira les festivités avec une animation ludique.

Le grand défilé partira ensuite du Bastidon à 15h00, parcourant les rues dans une ambiance festive et colorée.



Tout au long de la journée, vous pourrez profiter de stands, crêpes, buvettes, animations et bien d’autres surprises ! Venez nombreux pour partager ce moment convivial en famille et entre amis. .

Rue du 8 mai 1945 Le Bastidon Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 50 70 61 80 apeecolealleins@gmail.com

English :

Let’s party !

You’re invited to celebrate the carnival. Put on your favourite costume and join us.

