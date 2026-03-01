Carnaval d’Alleins Rue du 8 mai 1945 Alleins
Carnaval d’Alleins Rue du 8 mai 1945 Alleins samedi 14 mars 2026.
Carnaval d’Alleins
Samedi 14 mars 2026 à partir de 14h30.
Sous réserve de conditions météo favorables. Rue du 8 mai 1945 Le Bastidon Alleins Bouches-du-Rhône
Cette année, venez faire la fête au Carnaval de la Jungle !
L’Association de Parents d’Elèves d’Alleins a préparé une journée festive pour toute la famille.Familles
Dès 14h30, la ludothèque ouvrira les festivités avec une animation ludique.
Le grand défilé partira ensuite du Bastidon à 15h00, parcourant les rues dans une ambiance festive et colorée.
Tout au long de la journée, vous pourrez profiter de stands, crêpes, buvettes, animations et bien d’autres surprises ! Venez nombreux pour partager ce moment convivial en famille et entre amis. .
Rue du 8 mai 1945 Le Bastidon Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 50 70 61 80 apeecolealleins@gmail.com
English :
Let’s party !
You’re invited to celebrate the carnival. Put on your favourite costume and join us.
