Carnaval d’Ambazac

Départ du cortège Place de la République Ambazac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Alerte paillettes le carnaval d’Ambazac débarque ! Sortez vos plus beaux costumes, vos paillettes et votre bonne humeur ! La ville d’Ambazac s’anime pour une journée festive et haute en couleur. Voici le programme de cette journée de fête 13h30 départ du défilé place de la République et petit tour dans la ville en musique. 14h 17h30 animations et structures gonflables au gymnase. 17h30 concours du plus beau déguisement. 18h traditionnel feu du Carnaval à Muret. .

Départ du cortège Place de la République Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 12 08 67 ape.ambazac@gmail.com

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English : Carnaval d’Ambazac

L’événement Carnaval d’Ambazac Ambazac a été mis à jour le 2026-03-13 par Terres de Limousin