Carnaval Dammarie-en-Puisaye

La Bibliothèque de Dammarie-en-Puisaye vous donne rendez-vous samedi 21 février 2026 dès 15h30 pour un après-midi festif à la Salle des Fêtes. Carnaval, animations et goûter Crêpes Party rythmeront ce moment convivial. Déguisements souhaités. Entrée libre, venez nombreux partager la fête !

3 Rue de la Mairie Dammarie-en-Puisaye 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 29 64 87 biblidam456420@gmail.com

English :

On February 15 at 3pm, don your best costume and join the Dammarie-en-Puisaye library for a colorful carnival! Parades, entertainment and a festive atmosphere await you for a magical afternoon. Come one, come all to celebrate carnival with your family!

