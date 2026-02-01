Carnaval dans les rues de Bagnères Départ devant Monoprix Bagnères-de-Bigorre

Carnaval dans les rues de Bagnères

Départ devant Monoprix BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 15:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Tentative d’épuisement est un spectacle immersif mêlant théâtre, performance et exploration sensorielle autour de l’épuisement. Public invité à vivre une expérience collective interactive sur énergie, fatigue et émotions.

.

Départ devant Monoprix BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 17 38 51 11 comitedesfetesb2b@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tentative d?épuisement is an immersive show combining theater, performance and sensory exploration around the theme of exhaustion. The audience is invited to take part in an interactive collective experience on energy, fatigue and emotions.

L’événement Carnaval dans les rues de Bagnères Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-02-05 par Pôle du Tourmalet |CDT65