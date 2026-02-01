Carnaval dans les rues de Bagnères Départ devant Monoprix Bagnères-de-Bigorre
Carnaval dans les rues de Bagnères Départ devant Monoprix Bagnères-de-Bigorre samedi 28 février 2026.
Carnaval dans les rues de Bagnères
Départ devant Monoprix BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 15:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Départ devant Monoprix BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 17 38 51 11 comitedesfetesb2b@gmail.com
English :
