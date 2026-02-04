Carnaval d’Arbois Arbois
Carnaval d'Arbois Arbois samedi 7 mars 2026.
Champ-de-Mars Arbois Jura
Début : 2026-03-07 13:00:00
fin : 2026-03-07 18:30:00
2026-03-07
Le Comité des fêtes avec la participation du Secteur Jeunes municipal d’Arbois, le Secteur Jeunes de Salins, le centre de loisirs d’Arbois et le soutien de la Ville d’Arbois organise son traditionnel carnaval sur le thème cette année Cirque divers
CHAMP DE MARS
13h | Grand stand de maquillage
14h30 | Départ du cortège
RETOUR AU CHAMP DE MARS
Mise en feu de M. Carnaval
ANIMATIONS MUSICALES • BUVETTE • CRÊPES • GOUTER OFFERT
Venez nombreux et déguisés ! .
Champ-de-Mars Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté
English : Carnaval d’Arbois
