Carnaval d’Arbois Arbois

Le Comité des fêtes avec la participation du Secteur Jeunes municipal d’Arbois, le Secteur Jeunes de Salins, le centre de loisirs d’Arbois et le soutien de la Ville d’Arbois organise son traditionnel carnaval sur le thème cette année Cirque divers

CHAMP DE MARS

13h | Grand stand de maquillage

14h30 | Départ du cortège

RETOUR AU CHAMP DE MARS

Mise en feu de M. Carnaval

ANIMATIONS MUSICALES • BUVETTE • CRÊPES • GOUTER OFFERT

Venez nombreux et déguisés ! .

Champ-de-Mars Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 55 55

