Carnaval d’Argelès-Gazost Place de la république Argelès-Gazost

Carnaval d’Argelès-Gazost

Place de la république ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-21

Le Carnaval promet un après-midi festif et convivial pour petits et grands. Les enfants profiteront des animations Party Bulles , tandis que les jeunes de Cirk en Valet animeront l’événement avec leurs déambulations pleines d’énergie. Un moment joyeux et coloré pour s’amuser ensemble !

English :

The Carnival promises a festive and convivial afternoon for young and old alike. Children will enjoy the Party Bulles entertainment, while youngsters from Cirk en Valet will liven up the event with their energetic strolls. A joyful and colorful moment of fun for all!

L’événement Carnaval d’Argelès-Gazost Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-01-19 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65