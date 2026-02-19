Carnaval d’Argences-en-Aubrac Argences en Aubrac
Carnaval d’Argences-en-Aubrac Argences en Aubrac samedi 7 mars 2026.
Carnaval d’Argences-en-Aubrac
Place du Cambon Argences en Aubrac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Participez au carnaval 2026 d’Argences en Aubrac, parade avec la compagnie la Manivelle ! Rendez vous le samedi 7 mars.
Rendez-vous à 14h, place du Cambon à Sainte-Geneviève-sur-Argence
Dès 14h animations, jeux de kermesse
14h30 départ de la parade
Dès 15h Embrasement du monsieur Carnaval
Goûter offert préparer par l’Argence Gourmande. Buvette sur place. .
Place du Cambon Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 41 46 serviceculturel@argencesenaubrac.fr
English :
Take part in the Argences en Aubrac carnival 2026, parade with the La Manivelle company! See you on Saturday, March 7.
