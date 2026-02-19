Carnaval d’Argences-en-Aubrac Argences en Aubrac

Carnaval d’Argences-en-Aubrac

Place du Cambon Argences en Aubrac Aveyron

Début : Samedi 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Participez au carnaval 2026 d’Argences en Aubrac, parade avec la compagnie la Manivelle ! Rendez vous le samedi 7 mars.

Rendez-vous à 14h, place du Cambon à Sainte-Geneviève-sur-Argence

Dès 14h animations, jeux de kermesse

14h30 départ de la parade

Dès 15h Embrasement du monsieur Carnaval

Goûter offert préparer par l’Argence Gourmande. Buvette sur place. .

Place du Cambon Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 41 46 serviceculturel@argencesenaubrac.fr

Take part in the Argences en Aubrac carnival 2026, parade with the La Manivelle company! See you on Saturday, March 7.

