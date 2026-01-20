Carnaval d’Arles Arles

Carnaval d’Arles

Dimanche 1er mars 2026 à partir de 15h.

28 février atelier créations de masques Espace Van Gogh. Centre-ville Arles Bouches-du-Rhône

Déguisez-vous et rejoignez le cortège aux couleurs du monde, animé les associations arlésiennes et les compagnies professionnelles qui mèneront le défilé à travers le centre-ville.

Tous les Arlésiens, petits et grands, ont rendez-vous le dimanche 1er mars pour fêter Carnaval !

Le thème choisi, Autour du monde , permet toutes les libertés côté costume et si vous n’avez pas d’idée, un atelier de création de masques est organisé le samedi 28 février à l’espace Van-Gogh. Le jour J, des maquilleuses seront présentes place de la République pour apporter la touche finale à tous les festivaliers. .

English :

Get dressed up and join the procession in the colors of the world, led by local associations and professional companies who will lead the parade through the city center.

