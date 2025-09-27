Carnaval d’Aubagne

Samedi 4 avril 2026 de 17h à 22h. Rendez-vous Esplanade Charles de Gaulle Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 17:00:00

fin : 2026-04-04 22:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Aubagne célèbre son traditionnel Carnaval, très attendu des familles. Cette année, le thème de la Faune et la Flore invite petits et grands à se déguiser en animaux, fleurs ou créatures végétales pour un défilé haut en couleurs.Familles

Un univers festif et coloré mettant à l’honneur la nature, les animaux et la richesse du vivant. Les quartiers Passons, Palissy, Pin Vert, Tourtelle, Charrel et Centre-ville se grefferont à la parade, accompagnés par les animateurs des maisons de quartier.

Suivez le programme:

17h00 Rendez-vous Esplanade Charles de Gaulle

18h00 Départ de la parade Cours Foch (deux tours)

19h00 Final sur le Cours Foch avec le jugement du Caramantran

19h30 Bal carnavalesque .

Rendez-vous Esplanade Charles de Gaulle Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Aubagne celebrates its traditional Carnival, eagerly awaited by families. This year, the theme of Fauna and Flora invites young and old to dress up as animals, flowers or plant creatures for a colorful parade.

L’événement Carnaval d’Aubagne Aubagne a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile