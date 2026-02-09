Carnaval d’Aumont Aumont
Carnaval d’Aumont Aumont samedi 21 mars 2026.
Carnaval d’Aumont
Cour de l’école Aumont Jura
Début : 2026-03-21 14:00:00
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Le Comité des fêtes d’Aumont organise un carnaval pour fêter la fin de l’hiver.
Ateliers créatifs, défilé fanfare, goûter pour petits et grands.
Ouvert à tous, venez nombreux ! .
Cour de l’école Aumont 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 50 61 mairie@aumont39.fr
