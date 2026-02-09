Carnaval de Bahia à Paris !! Le Chinois Montreuil
Soirée Brésil spécial Carnaval de Bahia à Le Chinois de Montreuil ce vendredi 13 février avec lives et Djs !!
Vendredi 13 février Soirée Brésil spécial Carnaval de Bahia !! ✨
Concert d’Axé avec le groupe Gyrasol, apportant tout le swing et l’énergie de Bahia
Batucada du Bloco Bafafá, ambiance carnaval de rue garantie
DJ Asturia en mode carnaval pour faire danser tout le monde
DJ Djadja avec le meilleur du baile funk jusqu’au matin
RDV à Le Chinois de Montreuil pour vivre la folie d’un véritable carnaval brésilien !
️ PAF :
PRÉVENTE : 10€ + frais
[https://shotgun.live/events/carnaval-bahia-paris-2026](https://shotgun.live/events/carnaval-bahia-paris-2026)
SUR PLACE : 8€ av. 22h et 12€ après
INFOS
Chinois – Montreuil
Ⓜ️ L9 Croix de Chavaux
Date: 13 février 20h-5h
https://shotgun.live/events/carnaval-bahia-paris-2026
Le Chinois 6 place du Marché – Montreuil Étienne-Marcel – Chanzy Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis