Carnaval de Bahia à Paris !! Le Chinois Montreuil Vendredi 13 février, 20h00 8/10/12€

Soirée Brésil spécial Carnaval de Bahia à Le Chinois de Montreuil ce vendredi 13 février avec lives et Djs !!

Vendredi 13 février Soirée Brésil spécial Carnaval de Bahia !! ✨

Concert d’Axé avec le groupe Gyrasol, apportant tout le swing et l’énergie de Bahia

Batucada du Bloco Bafafá, ambiance carnaval de rue garantie

DJ Asturia en mode carnaval pour faire danser tout le monde

DJ Djadja avec le meilleur du baile funk jusqu’au matin

RDV à Le Chinois de Montreuil pour vivre la folie d’un véritable carnaval brésilien !

️ PAF :

PRÉVENTE : 10€ + frais

[https://shotgun.live/events/carnaval-bahia-paris-2026](https://shotgun.live/events/carnaval-bahia-paris-2026)

SUR PLACE : 8€ av. 22h et 12€ après

INFOS

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

Chinois – Montreuil

Ⓜ️ L9 Croix de Chavaux

Date: 13 février 20h-5h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-13T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-13T23:59:00.000+01:00

1

https://shotgun.live/events/carnaval-bahia-paris-2026

Le Chinois 6 place du Marché – Montreuil Étienne-Marcel – Chanzy Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

