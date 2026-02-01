Carnaval de Bahia à Paris !! Le Chinois Montreuil
Carnaval de Bahia à Paris !! Le Chinois Montreuil vendredi 13 février 2026.
Concert d’Axé avec le groupe Gyrasol, apportant tout le swing et l’énergie de Bahia
Batucada du Bloco Bafafá, ambiance carnaval de rue garantie
DJ Asturia en mode carnaval pour faire danser tout le monde
DJ Djadja avec le meilleur du baile funk jusqu’au matin
RDV à Le Chinois de Montreuil pour vivre la folie d’un véritable carnaval brésilien !
Le vendredi 13 février 2026
de 20h00 à 05h00
payant
PRÉVENTE : 10€ + frais
SUR PLACE : 8€ av. 22h et 12€ après
Public jeunes et adultes.
début : 2026-02-13T21:00:00+01:00
fin : 2026-02-14T06:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-13T20:00:00+02:00_2026-02-13T05:00:00+02:00
Le Chinois 6 Place du Marché 93100 Montreuil
https://www.facebook.com/events/773896929067462/ https://www.facebook.com/baltropicalpaname https://www.facebook.com/baltropicalpaname
