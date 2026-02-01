Carnaval de Bahia à Paris !! Le Chinois Montreuil

Concert d’Axé avec le groupe Gyrasol, apportant tout le swing et l’énergie de Bahia

Batucada du Bloco Bafafá, ambiance carnaval de rue garantie

DJ Asturia en mode carnaval pour faire danser tout le monde

DJ Djadja avec le meilleur du baile funk jusqu’au matin

RDV à Le Chinois de Montreuil pour vivre la folie d’un véritable carnaval brésilien !

Soirée Brésil spécial Carnaval de Bahia à Le Chinois de Montreuil ce vendredi 13 février avec lives et Djs !!

Le vendredi 13 février 2026

de 20h00 à 05h00

payant

PRÉVENTE : 10€ + frais

SUR PLACE : 8€ av. 22h et 12€ après

Public jeunes et adultes.

Le Chinois 6 Place du Marché 93100 Montreuil

https://www.facebook.com/events/773896929067462/ https://www.facebook.com/baltropicalpaname https://www.facebook.com/baltropicalpaname



