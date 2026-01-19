Carnaval de Bambi Créhange
Carnaval de Bambi Créhange samedi 7 février 2026.
Carnaval de Bambi
Rue de Metz Créhange Moselle
Le Bambi Carnaval Club Joyeux vous invite à les rejoindre pour leur très connu carnaval de Bambi !
Un programme bien chargé vous attend.
Samedi 7 février à 20h30 Bal d’ouverture du carnaval. L’échauffement avec Juke-Box-Live.
Vendredi 13 février à 20h30 Soirée après-ski. L’animation sera assurée par Gib Gazzz.
Samedi 14 février à 20h30 Ouverture du carnaval. L’ambiance sera assurée par Jacky Mélody.
Dimanche 15 février de 14h à 18h Carnval des enfants avec Mascot’Anim.
Mardi 17 février à 20h30 Bal masqué privé du mardi. L’ambiance sera assurée par Top connection.
Prévente le samedi 31 janvier de 14h à 18h, dimanche 1er de 10h à 12h et mercredi 4 février de 16h à 18h au complexe sportif de Créhange.. Tarif unique à 20€.Tout public
Rue de Metz Créhange 57690 Moselle Grand Est hamman.thierry@gmail.com
English :
The Bambi Carnaval Club Joyeux invites you to join them for their famous Bambi Carnaval!
A packed program awaits you.
Saturday, February 7 at 8.30pm: Carnival Opening Ball. Warm-up with Juke-Box-Live.
Friday, February 13, 8.30pm: Après-ski party. Entertainment by Gib Gazzz.
Saturday, February 14, 8:30pm: Carnival opening. Jacky Mélody provides the ambiance.
Sunday, February 15, 2-6pm: Children’s Carnival with Mascot’Anim.
Tuesday February 17 at 8:30pm: Private Tuesday masked ball. Top Connection will provide the ambiance.
Pre-sales: Saturday January 31 from 2pm to 6pm, Sunday February 1 from 10am to 12pm and Wednesday February 4 from 4pm to 6pm at the Créhange sports complex. Single price: 20?
