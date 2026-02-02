Carnaval de Belfort Parking de l’Arsenal Belfort

Carnaval de Belfort Parking de l’Arsenal Belfort dimanche 29 mars 2026.

Carnaval de Belfort

Parking de l’Arsenal Départ Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit
Début : 2026-03-29 15:00:00
2026-03-29

Retrouvez chars, spectacles ambulants pour une parade colorée sur le thème du Tour de France. Départ du parking de l’Arsenal.
À 16 h 30, la fête atteindra son apogée au même endroit avec la traditionnelle combustion de Monsieur Carnaval, symbolisant l’arrivée du printemps.   .

Parking de l’Arsenal Départ Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté  

English : Carnaval de Belfort

