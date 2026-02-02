Carnaval de Belfort Parking de l’Arsenal Belfort

Carnaval de Belfort

Parking de l’Arsenal Départ Belfort Territoire de Belfort

Retrouvez chars, spectacles ambulants pour une parade colorée sur le thème du Tour de France. Départ du parking de l’Arsenal.

À 16 h 30, la fête atteindra son apogée au même endroit avec la traditionnelle combustion de Monsieur Carnaval, symbolisant l’arrivée du printemps. .

