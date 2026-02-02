Carnaval de Belfort Parking de l’Arsenal Belfort
Parking de l’Arsenal Départ Belfort Territoire de Belfort
Gratuit
Début : 2026-03-29 15:00:00
2026-03-29
Retrouvez chars, spectacles ambulants pour une parade colorée sur le thème du Tour de France. Départ du parking de l’Arsenal.
À 16 h 30, la fête atteindra son apogée au même endroit avec la traditionnelle combustion de Monsieur Carnaval, symbolisant l’arrivée du printemps. .
Carnaval de Belfort
