Carnaval de Bertren Bertren
Carnaval de Bertren Bertren samedi 28 février 2026.
Carnaval de Bertren
BERTREN Bertren Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 20:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Carnaval à Bertren
Repas sur réservation et soirée animée par Chouf animations
Déguisements bienvenus
.
BERTREN Bertren 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 19 09 23 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Carnival in Bertren
Meal on reservation and evening entertainment by Chouf animations
Disguises welcome
L’événement Carnaval de Bertren Bertren a été mis à jour le 2026-02-12 par OT de Neste-Barousse|CDT65