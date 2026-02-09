Carnaval de Blois

Blois Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Blois fête les carnavals du monde entier en invitant des artistes qui, le temps d’un défilé, vous font partager l’esprit carnaval. Des compagnies professionnelles internationales, nationales ou locales mettent leurs talents au service des arts de la rue, au côté des centres de loisirs, …

Carnaval de Blois. Blois fête les carnavals du monde entier en invitant des artistes qui, le temps d’un défilé, vous font partager l’esprit carnaval. Des compagnies professionnelles internationales, nationales ou locales mettent leurs talents au service des arts de la rue, au côté des centres de loisirs, des associations et des bénévoles. C’est donc un joyeux cortège qui anime les rues blésoises, de la place du Château royal à la place de la République, avec un départ et une arrivée en fanfare. Le parvis de la Halle aux Grains offre chaque année un spectacle final original. Alors déguisez-vous, maquillez-vous, chantez, dansez et surtout, participez ! Départ du défilé à 15 h avenue Wilson. La 33e édition du carnaval de la Ville de Blois aura pour thème le festin . .

Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Blois celebrates carnivals from all over the world by inviting artists who, for the duration of a parade, share the carnival spirit with you. International, national and local professional companies put their talents at the service of the street arts, alongside leisure centers, …

L’événement Carnaval de Blois Blois a été mis à jour le 2026-02-09 par ADT41