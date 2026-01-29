Carnaval de Brec’h Mairie Brech
Carnaval de Brec’h Mairie Brech samedi 28 mars 2026.
Carnaval de Brec’h
Mairie 9 Rue Georges Cadoudal Brech Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Incontournable du paysage événementiel brechois, le Carnaval prendra possession du bourg pour une édition sur le thème Balade nocturne .
Plus d’informations à venir .
Mairie 9 Rue Georges Cadoudal Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 79 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Carnaval de Brec’h
L’événement Carnaval de Brec’h Brech a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon