Carnaval de Bretoncelles Bretoncelles samedi 21 février 2026.
Bretoncelles Orne
Début : 2026-02-21 14:30:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Venez vivre un après-midi festif, coloré et spectaculaire, pour petits et grands ! Défilé de chars dès 14h30.
Au programme Fanfare Concours de déguisements Spectacles de rue Spectacles de feu Brûlage du Roi du Carnaval.
Entrée libre. Venez déguisés !
Événement organisé par le Conseil municipal des jeunes de Bretoncelles. .
Bretoncelles 61110 Orne Normandie
English : Carnaval de Bretoncelles
