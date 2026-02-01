Carnaval de Bretoncelles

Bretoncelles Orne

Début : 2026-02-21 14:30:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Venez vivre un après-midi festif, coloré et spectaculaire, pour petits et grands ! Défilé de chars dès 14h30.

Au programme Fanfare Concours de déguisements Spectacles de rue Spectacles de feu Brûlage du Roi du Carnaval.

Entrée libre. Venez déguisés !

Événement organisé par le Conseil municipal des jeunes de Bretoncelles. .

Bretoncelles 61110 Orne Normandie

English : Carnaval de Bretoncelles

