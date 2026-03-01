Carnaval de Cangey VS Limeray Cangey
Carnaval de Cangey VS Limeray
Cangey Indre-et-Loire
Tarif : – –
Début : Samedi 2026-03-21 14:30:00
fin : 2026-03-21
2026-03-21
L’APE de Cangey vous invite à son carnaval Cangey VS Limeray le samedi21 mars 2026.
L’APE de Cangey vous invite à son carnaval Cangey VS Limeray le samedi21 mars 2026, sur le thème des langues à travers le monde.
Départ de la charrière à partir de 14h30.
Buvette et crêpes sur place tenue par le comité des fêtes de Cangey.
Repas du soir à la salle des fêtes de Limeray en compagnie de l’APE de Limeray.
Animation musicale avec DJ Eliott.
Repas à réserver. .
Cangey 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 08 43 ape.cangey@gmail.com
English : ‘Cangey VS Limeray’ Carnival
The Cangey Parents’ Association invites you to its ‘Cangey VS Limeray’ carnival on Saturday, 21st March 2026.
