Carnaval de Cangey VS Limeray

Cangey Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 14:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

L’APE de Cangey vous invite à son carnaval Cangey VS Limeray le samedi21 mars 2026.

L’APE de Cangey vous invite à son carnaval Cangey VS Limeray le samedi21 mars 2026, sur le thème des langues à travers le monde.

Départ de la charrière à partir de 14h30.

Buvette et crêpes sur place tenue par le comité des fêtes de Cangey.

Repas du soir à la salle des fêtes de Limeray en compagnie de l’APE de Limeray.

Animation musicale avec DJ Eliott.

Repas à réserver. .

Cangey 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 08 43 ape.cangey@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ‘Cangey VS Limeray’ Carnival

The Cangey Parents’ Association invites you to its ‘Cangey VS Limeray’ carnival on Saturday, 21st March 2026.

L’événement Carnaval de Cangey VS Limeray Cangey a été mis à jour le 2026-02-28 par OFFICE AMBOISE