Carnaval de Cassis 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini Cassis

Carnaval de Cassis

Samedi 14 mars 2026 à partir de 14h30. 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis Bouches-du-Rhône

Le 14 mars 2026, vus êtes attendus nombreux pour célébrer le Carnaval de Cassis !

Cette année, le Carnaval sera placé sous le thème Le monde merveilleux des contes .



Départ des petits trains à 14h30 devant le Centre Culturel puis défilé, déambulation, musique, confettis et goûter offert en clôture du défilé à tous les enfants costumés sur la Place Baragnon. .

20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 70 65 34 87 cassis.animation@gmail.com

English :

On March 14, 2026, we hope to see many of you there to celebrate the Cassis Carnival!

