Carnaval de Cassis 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini Cassis
Carnaval de Cassis 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini Cassis samedi 14 mars 2026.
Carnaval de Cassis
Samedi 14 mars 2026 à partir de 14h30. 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 14:30:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Le 14 mars 2026, vus êtes attendus nombreux pour célébrer le Carnaval de Cassis !
Cette année, le Carnaval sera placé sous le thème Le monde merveilleux des contes .
Départ des petits trains à 14h30 devant le Centre Culturel puis défilé, déambulation, musique, confettis et goûter offert en clôture du défilé à tous les enfants costumés sur la Place Baragnon. .
20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 70 65 34 87 cassis.animation@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On March 14, 2026, we hope to see many of you there to celebrate the Cassis Carnival!
L’événement Carnaval de Cassis Cassis a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme de Cassis