Carnaval de Caudéran, Parvis de l’église St Amand, Place Germaine Tillon, Bordeaux

Carnaval de Caudéran Dimanche 22 février, 14h00 Parvis de l’église St Amand, Place Germaine Tillon Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-22T14:00:00+01:00 – 2026-02-22T16:00:00+01:00

Cette année, le Carnaval de Caudéran aura lieu le dimanche 22 février à partir de 14h.

Le défilé :

Le départ est prévu place Germaine Tillion, avant de s’élancer avenue Saint-Amand puis avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny pour une arrivée sur Place Eugène Gauthier.

Au programme de cette journée festive :

Batucada, animations musicales, brunch pour les familles et une variété d’animations proposées par des associations bordelaises. Comme chaque année, le carnaval sera couplé avec une fête foraine qui animera le quartier dès le mercredi.

L’occasion idéale de réunir les habitantes et habitants du quartier. Venez danser, chanter, vous amuser et défiler dans les rues de votre quartier !

Parvis de l'église St Amand, Place Germaine Tillon 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine

Ville de Bordeaux