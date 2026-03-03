Carnaval de Chamonix sur le thème des contes Place du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc
Carnaval de Chamonix sur le thème des contes Place du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc mercredi 1 avril 2026.
Carnaval de Chamonix sur le thème des contes
Place du Mont-Blanc 164 Place du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 13:30:00
fin : 2026-04-01 17:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Profitez du Carnaval de Chamonix sur le thème des contes !
Au programme Jeux, maquillage, buvette, mini boom et déambulation costumée.
.
Place du Mont-Blanc 164 Place du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 74 84 36 manifestation@chamonix.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enjoy the fairytale-themed Chamonix Carnival!
On the program: games, face-painting, refreshments, mini-boom and costume parade.
L’événement Carnaval de Chamonix sur le thème des contes Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc