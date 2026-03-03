Carnaval de Chamonix sur le thème des contes Place du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc

Carnaval de Chamonix sur le thème des contes

Place du Mont-Blanc 164 Place du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 13:30:00

fin : 2026-04-01 17:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Profitez du Carnaval de Chamonix sur le thème des contes !

Au programme Jeux, maquillage, buvette, mini boom et déambulation costumée.

+33 6 50 74 84 36 manifestation@chamonix.fr

English :

Enjoy the fairytale-themed Chamonix Carnival!

On the program: games, face-painting, refreshments, mini-boom and costume parade.

