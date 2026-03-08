Carnaval de Chauray Chauray

Carnaval de Chauray

Rue du Temple Chauray Deux-Sèvres

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Nouvelle édition du carnaval de Chauray organisé par Festica le samedi 21 mars 2026 à partir de 14h30 devant l’EHPAD rue du Temple.

Défilé accompagné par les groupes Les chiures de mouches , Les Di’sonnants et les Taptapo Sambalek

14h30 Rassemblement devant l’EHPAD

15h00 Départ du défilé à partir de l’EHPAD

16h00 Incinération du bonhomme carnaval sur le parking de la piscine

16h30 Brioche pour les enfants offerte par Festica

17h30 Concours de déguisement

19h00 Apéritif offert par Festica

20h00 Dîner dansant animé par le DJ ALLSTARS

Tout au long de l’après-midi Manège, Promenade à cheval et poneys, Stand de maquillage, Structures gonflables, Stand Créve ballons , Pêche aux canards et barbe à papa.

Dîner et soirée dansante ( sur réservation )

➡️​ RÉSERVATIONS jusqu’au 11 mars .

Rue du Temple Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 09 32 63

