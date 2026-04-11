Janzé

Carnaval de Coësmes

Centre bourg Janzé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Quand les couleurs habillent les rues et se mélangent aux musiques et danses, c’est Carnaval !

Pour célébrer le printemps Washboard Xperience défilera dans les rues de Coësmes. Au programme de nombreuses surprises artistiques et musicales ! Que vos enfants soient plutôt papillon, princesse, spiderman ou que vous soyez vous-même pirate, clown ou chevalier… Ne manquez pas cette fête joyeuse qui plait tant aux petits et grands toujours une belle occasion de se maquiller, de se déguiser et de s’amuser en plongeant dans le bain des confettis.

Washboard Xperience est une formation inspirée de la musique venue de la Nouvelle Orléans et dans la tradition du swing, le groupe se déplace en fanfare et fait danser les foules.

Rassemblement à partir de 14H30 à la salle des sports à Coësmes.

Départ à 15H. Défilé dans le bourg. Arrivée derrière la salle des loisirs vers 17H pour un goûter offert

En cas de mauvaise météo, le carnaval se déroulera en salle .

Centre bourg Janzé 35134 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 09 38 12 43

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English :

L’événement Carnaval de Coësmes Janzé a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT 35 ADMIN