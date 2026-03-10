Carnaval de Coutances Coutances
Carnaval de Coutances Coutances mercredi 8 avril 2026.
Carnaval de Coutances
Place Saint-Nicolas Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 15:00:00
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Carnaval de Coutances !
15h rendez-vous place Saint-Nicolas.
Maquilleuse sur place tout l’après-midi.
15h-15h30 Batucada Yakasambé.
15h30 départ du défilé en musique.
16h30 grande bataille de confettis et goûter offert par l’union des commerçants et des artisans de Coutances.
16h30-17h Batucada Yakasambé.
Vente de crêpes par le Secours Populaire de Coutances. .
Place Saint-Nicolas Coutances 50200 Manche Normandie
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English : Carnaval de Coutances
L’événement Carnaval de Coutances Coutances a été mis à jour le 2026-03-10 par Coutances Tourisme