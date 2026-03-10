Carnaval de Coutances

Place Saint-Nicolas Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 15:00:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Carnaval de Coutances !

15h rendez-vous place Saint-Nicolas.

Maquilleuse sur place tout l’après-midi.

15h-15h30 Batucada Yakasambé.

15h30 départ du défilé en musique.

16h30 grande bataille de confettis et goûter offert par l’union des commerçants et des artisans de Coutances.

16h30-17h Batucada Yakasambé.

Vente de crêpes par le Secours Populaire de Coutances. .

Place Saint-Nicolas Coutances 50200 Manche Normandie

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English : Carnaval de Coutances

L’événement Carnaval de Coutances Coutances a été mis à jour le 2026-03-10 par Coutances Tourisme