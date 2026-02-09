Carnaval de Creissels Creissels

Carnaval de Creissels

Carnaval de Creissels Creissels dimanche 15 février 2026.

Carnaval de Creissels

Creissels Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-15
fin : 2026-02-15

Date(s) :
2026-02-15

Organisé par l’APE de l’école des Cascades.
Dimanche 15 février, 15h parking salle des fêtes.
Déambulation costumée, goûter, apéro-tapas, concours costumé enfants et adultes.   .

Creissels 12100 Aveyron Occitanie   ape.ecoledescascades@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Carnaval de Creissels Creissels a été mis à jour le 2026-02-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)