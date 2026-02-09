Carnaval de Creissels

Creissels Aveyron

Début : Dimanche 2026-02-15

fin : 2026-02-15

2026-02-15

Organisé par l’APE de l’école des Cascades.

Dimanche 15 février, 15h parking salle des fêtes.

Déambulation costumée, goûter, apéro-tapas, concours costumé enfants et adultes. .

Creissels 12100 Aveyron Occitanie ape.ecoledescascades@gmail.com

