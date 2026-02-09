Carnaval de Creissels Creissels
Carnaval de Creissels Creissels dimanche 15 février 2026.
Creissels Aveyron
Début : Dimanche 2026-02-15
Organisé par l’APE de l’école des Cascades.
Dimanche 15 février, 15h parking salle des fêtes.
Déambulation costumée, goûter, apéro-tapas, concours costumé enfants et adultes. .
Creissels 12100 Aveyron Occitanie ape.ecoledescascades@gmail.com
