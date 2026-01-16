Carnaval de Dolus Salle des fêtes Dolus-d’Oléron

Carnaval de Dolus

Salle des fêtes Place Simone Veil Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Carnaval des enfants des écoles de Dolus !

.

Salle des fêtes Place Simone Veil Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine ape.dolus@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Carnival for Dolus schoolchildren!

L’événement Carnaval de Dolus Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes