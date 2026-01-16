Carnaval de Dolus Salle des fêtes Dolus-d’Oléron
Carnaval de Dolus Salle des fêtes Dolus-d’Oléron samedi 28 mars 2026.
Carnaval de Dolus
Salle des fêtes Place Simone Veil Dolus-d’Oléron Charente-Maritime
Début : 2026-03-28 15:00:00
fin : 2026-03-28 18:00:00
2026-03-28
Carnaval des enfants des écoles de Dolus !
Salle des fêtes Place Simone Veil Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine ape.dolus@hotmail.com
English :
Carnival for Dolus schoolchildren!
