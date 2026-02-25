Carnaval de Donchery

Donchery Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Cette année, le carnaval fait son grand retour à Donchery !Au programme – Cortège- Mise à feu de la poupée- Concours de chapeaux (avec des lots à gagner !)- Soirée et bal festifDépart du cortège dès 16h30, rendez-vous devant la place de la mairie pour une arrivée au COSEC et continuer la soirée dans une ambiance 100 % fun !Buvette et petite restauration sur place pour reprendre des forces entre deux pas de danse. On vous attend nombreux, déguisés et prêts à faire la fête !

.

Donchery 08350 Ardennes Grand Est +33 3 24 26 00 89

English :

This year, the carnival is back in Donchery! On the program:- Procession- Firing of the doll- Hat contest (with prizes to be won!)- Party and festive ballThe procession departs at 4:30 p.m., meeting in front of the Place de la Mairie, arriving at the COSEC to continue the evening in a 100% fun atmosphere! Refreshments and snacks on site to refuel between two dance steps. We look forward to seeing you there, all dressed up and ready to party!

L’événement Carnaval de Donchery Donchery a été mis à jour le 2026-02-24 par Ardennes Tourisme