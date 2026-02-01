Carnaval de Doubs Doubs
Carnaval de Doubs Doubs samedi 28 février 2026.
Carnaval de Doubs
Place de la mairie Espace Rives du Doubs Doubs Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 14:30:00
fin : 2026-02-28 18:30:00
Date(s) :
2026-02-28
Organisé par l’Association des parents d’élèves de Doubs.
Défilé en musique et animations seront au rendez-vous. Buvette et petite restauration. .
Place de la mairie Espace Rives du Doubs Doubs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Carnaval de Doubs
L’événement Carnaval de Doubs Doubs a été mis à jour le 2026-02-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS